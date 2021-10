Lebenslanger Zusammenhalt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Zentrum Ravensburgs waren am Samstag 02. Oktober buntbemützte Besucher der Stadt zu sehen. Mitglieder katholischer österreichischer Studentenverbindungen, zusammengeschlossen im Österreichischen Cartellverband (ÖCV), mit Wohnsitz in Deutschland, haben über das Wochenende ihr Jahrestreffen in Ravensburg abgehalten. Vom Norden, Westen und Osten Deutschlands sind die Teilnehmer angereist. Dazu kamen noch einige Cartellbrüder aus Vorarlberg, die Gelegenheit nutzend, Freunde/Bundesbrüder zu treffen.

Ein solches Treffen findet jährlich in irgendeiner Stadt in Deutschland statt. Den Anstoß Ravensburg zu wählen gab ein vor ca. zwei Jahren freundlich geschriebener Artikel über die Stadt in der FAZ. Ein Mitglied, lebend in Ravensburg, konnte die Gestaltung des Wochenendes mit örtlichen Kenntnissen unterstützen.

Nach einem Begrüßungsabend im Hotel Ochsen am Mehlsack beeindruckte die kompetente Stadtführung am Samstag vormittags mit Informationen über die Stadtgeschichte und dem Flair des Mittelalters der ehemaligen Reichsstadt. Der nachmittäglichen Mitgliederversammlung folgte der Besuch der Vorabendmesse in St. Peter und Paul, Weißenau. Der Kirchenbau, die Messfeier, die Predigt, in der Pfarrer Gunnar Sohl bei der Bedeutung des Begriffes Verbindung anknüpfte und das finale Orgelspiel zum Abschluss der Messe begeisterten die Gäste. Ein gemeinsames Abendessen mit vielen Gesprächen in einem Weinstadel bei Wangen beschloss den Tag.

Nach frischen Morgenstunden wurde der Sonntag doch noch ein Geschenk eines warmen Tages am Bodensee. Pfahlbaumuseum, die Basilika Birnau und der Blick über den See bereicherten noch die Eindrücke dieses Wochenendes. Im Gastgarten am Seeufer musste dann Abschied genommen werden.

Die Mitglieder einer Studentenverbindung versprechen sich lebenslang Freund und Bruder zu sein, in der eigenen Verbindung sind sie also Bundesbrüder. Die Mitglieder der im Cartellverband zusammengefassten Verbindungen nennen sich Cartellbruder. Es ist immer wieder ein Erlebnis besonderer Art, zu erleben, dass ein solches Versprechen ein Leben lang halten kann.