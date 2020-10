Lebenshilfe Ravensburg und KBZO freuen sich über neue Busse

Die VR Bank Ravensburg-Weingarten unterstützt die sozialen Einrichtungen Lebenshilfe Ravensburg und Stiftung KBZO jeweils mit einem neuen 9-Sitzer-Bus. Die Leasingraten der beiden Fahrzeuge werden laut Pressemitteilung der Bank für drei Jahre übernommen.

Bei einer feierlichen Übergabe auf Schloss Solitude in Stuttgart wurden insgesamt 117 sogenannte „VRmobile“ an Einrichtungen im ganzen Bundesland übergeben. Finanziert werden die beiden Spenden der VR Bank Ravensburg-Weingarten aus deren Spendentopf des Gewinnsparens. Für die Lebenshilfe Ravensburg nahmen Leiterin Uschi Keller und Vorstandsmitglied Albert Winterhalder an der Übergabe teil, die Stiftung KBZO wurde von Ebru Atmaca, Bereichsleitung Weingarten, vertreten.

Die Vertreter von Lebenshilfe und Stiftung KBZO zeigten sich begeistert: „Die Mitglieder freuen sich sehr über diese Spende, denn so können Ausflüge und Freizeiten wieder in größeren Gruppen stattfinden," so Uschi Keller. „Gerade auch in der doch so schwierigen Zeit, ist das VRmobil ein positiver Lichtblick", betont Ebru Atmaca.