Leben und Lachen – Senioren 2021

Seniorin oder Senior sein in Deutschland im Jahr 2021 – ist das ein Vergnügen? Harte Arbeit? Oder doch nicht so schön, wie uns das allgemein gültige Bild des fitten Seniors vermitteln will? Eine generelle Antwort auf diese Frage kann auch die Stiftung Liebenau trotz ihrer enormen Vielschichtigkeit nicht geben. Aber zwischen Rikscha-Fahrten, Candle-Light-Dinner, Spieletreff und Digitalberatung wird vor allem eines deutlich – hier in den „Lebensräumen für Jung und Alt“ und in den Häusern der Pflege wird viel miteinander unternommen – und gelacht.

Lachen, angenehme, lebendige Gesellschaft und ein abwechslungsreicher Alltag. Das sind alles wichtige Bestandteile für einen ausgefüllten Tag. Egal, ob man 25 oder 75 Jahre alt ist. Und wenn es dann noch aktive, kreative Menschen, wie etwa Matthis Hepp aus Ravensburg oder Cees Visser aus Meckenbeuren gibt, dann können die Tage als Senior sogar aufregend, lehrreich und vor allem sehr abwechslungsreich werden. Was die beiden alterstechnisch so unterschiedlichen Männer mit den Senioren der Stiftung Liebenau zu tun haben? Ganz einfach. Der eine ist der 14-jährige Matthis Hepp. Er war maßgeblicher Teil der Digitalberatung im generationenübergreifenden Wohnen in der Weinbergstraße in Ravensburg.

Doch nicht nur „digital“ sind die Senioren in den „Lebensräumen für Jung und Alt“ unterwegs. Zwar wurde der traditionelle Spieletreff in der Weinbergstraße und im Rahlentreff durch Corona in den vergangenen Monaten immer wieder ausgebremst, doch jetzt läuft er wieder an. Dann werden in den jeweiligen Gemeinschaftsräumen verschiedenste Spieltische mit unterschiedlichen Spielen aufgebaut, und jeder Tisch wird von einem Spielbegleiter „begleitet“.

Lebendig fühlen ist auch ein gutes Stichwort für die Art von Mobilität, die der gebürtige Niederländer Cees Visser Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses der Pflege St. Josef in Brochenzell verschafft. Mit einer Fahrrad-Rikscha holt der 70-Jährige immer freitags die Seniorinnen und Senioren aus ihrem Alltag heraus und fährt sie durch Brochenzell, Meckenbeuren oder auch mal in die weitere Umgebung. Dabei entwickeln sich auch die tollsten Gespräche. „Der Cees Visser hat schon einen eigenen Fanclub hier im Haus und unsere Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich immer ganz doll, wenn er kommt und erzählen sich danach immer tagelang ihre Erlebnisse“, weiß Claudia Senf, Einrichtungsleitung im St. Josef.