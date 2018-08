„Leben in einer Welt ohne Grenzen ist lebenswerter“

Das „Irish Folk Festival – Music knows no borders“-Tour macht am Donnerstag, 1. November, Station im Konzerthaus Ravensburg. Auftreten werden die vier Bands Christy Barry & James Devitt, Joanna Hyde & Tadhg ó Meachair, Ailie Robertson’s Traditional Spirits und The Outside Track.

Wie der Veranstalter mitteilt, stellt der Brexit die irische Kultur vor einige spannende Fragen: Wo gehören die Iren wirklich hin – zu England oder zu Europa? Ist eine harte Grenze zwischen Nord und Süd zu ertragen? Man habe sich doch seit dem „Good Friday Agreement“ mit einer immer weicheren Grenze angefreundet und alle hätten davon profitiert. Die Mehrheit der Nordiren sei gegen den Brexit, und damit gewinne der Traum von einem wiedervereinigten Irland Realität.

Wer sich mit irischer Kultur auskenne, der wisse: Musik, Tanz und Gesang seien der Stoff aus dem Träume sind und keine Grenzen kennen. Bisher waren die Beziehungen zwischen Irland und England laut Pressemitteilung vom irischen Nationalismus bestimm. Seit dem Brexit sei dieser Zustand plötzlich auf den Kopf gestellt. Die Iren würden aus gutem Grund nach Unabhängigkeit streben. Als Gastarbeiter seien sie ein notwendiges Übel und täglichen Rassismus und Diskriminierung ausgesetzt gewesen.

Diese bittere Erfahrung und auch ein ungebrochener Stolz seien der Stoff für viele Lieder gewesen. Lieder, die laut Mitteilung um Unabhängigkeit, Revolution und Wiedervereinigung kreisten, seien der Europäern unter die Haut gegangen. Was wird aus diesen Liedern, wenn plötzlich die Engländer die Iren nicht mehr haben wollen? Sollte es bald wieder eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik geben, dann würden die alten Lieder mit noch mehr Inbrunst gesungen werden, schreibt der Veranstalter. Die erneute Trennung werde schmerzen und daran erinnern, dass man einst in einem Land ohne Grenzen lebte. Dass das Leben in einer Welt ohne Grenzen lebenswerter sei, daran will die „Music knows no borders“-Tour dieses Jahr erinnern.