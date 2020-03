Leader beschließt bald die Projektförderungen

Die aktuelle Situation um das Coronavirus in Deutschland stellt auch den Verein Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (Remo) vor eine Ausnahmesituation, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Leader-Geschäftsstelle bleibe vorerst geschlossen. Sie sei aber weiterhin telefonisch erreichbar unter 0171/9424726 oder 0171/9710318 sowie per E-Mail an lena.schuttkowski@re-mo.org oder laura.ditze@re-mo.org.

Am 31. März hätte die Auswahlsitzung des Leader-Steuerungskreises zum ersten Projektaufruf für Kleinprojekte stattfinden sollen, die nun auch ausfällt. Dennoch müsse die Auswahl der eingereichten Kleinprojekte erfolgen, da der Verein nach wie vor an das Jährlichkeitsprinzip gebunden sei. Es sei nun in Abstimmung mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz vereinbart worden, dass die Beschlüsse zur Projektauswahl über ein Umlaufverfahren erfolgen werden.

Geplante Exkursion fällt aus

Das Umlaufverfahren werde voraussichtlich am 31. März starten und eine Laufzeit von 14 Tagen umfassen. Anschließend erhalten die Projektträger eine Rückmeldung, ob ihr Projekt zur Förderung ausgewählt wurde oder nicht. Die für den 24. April geplante Exkursion zu fertiggestellten Leader-Projekten muss laut Mitteilung abgesagt werden. Sie solle aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Seit rund fünf Jahren sind laut Mitteilung 25 Kommunen als Region Mittleres Oberschwaben (Remo) zusammengeschlossen, um sich für Mittel aus dem europäischen Förderprogramm Leader bewerben zu können. Seitdem seien 2,6 Millionen Euro an Fördermitteln geflossen, mit denen rund 7,7 Millionen Euro in der Region investiert wurden. Fünf bis zehn Anträge kämen pro Aufruf letztendlich in der Geschäftsstelle in Altshausen an, da im Vorfeld mit den Betroffenen und dem Regierungspräsidium schon intensiv geprüft werde, ob das Vorhaben überhaupt förderfähig ist.

Aktuelle Förderperiode läuft aus

Die Entscheidung falle im Leader-Steuerungskreis, dem 23 Personen aus dem Aktionsgebiet angehören, darunter mehrere Bürgermeister. Die aktuelle Förderperiode laufe allerdings in diesem Jahr aus, die EU müsse noch über eine Fortführung entscheiden. In der Region ist laut der Remo-Geschäftsführerin auf jeden Fall großes Interesse an einer Fortführung vorhanden.