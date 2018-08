Laurin Voth ist Mountainbike-Vizemeister

Die Deutsche Meisterschaft der Mountainbike-Enduro-Rennfahrer hat in Breitenbrunn in Sachsen stattgefunden. Für den Schneelaufverein Ravensburg war Laurin Voth in der Lizenz-Juniorenklasse am Start. Voth sicherte sich den Vizemeistertitel.

Im Trailcenter Rabenberg hatten die Organisatoren unter der strengen Aufsicht der BDR-Kommissäre eine meisterschaftswürdige Strecke gebaut. Die bereits anspruchsvolle Strecke wurde noch zusätzlich durch Abkürzungen über felsige und stark verwurzelte Downhill-Passagen verschärft. Bei diesem Rennformat sind mehrere Bergabetappen, sogenannte Stages, als Schnellster zu durchfahren.

Nach vier Rennen in der Enduro-One-Serie galt Laurin Voth nach zwei Siegen und zwei dritten Plätzen klar als Mitfavorit auf die Podiumsplätze. Die Junioren mussten die gleiche Stecke wie die Rennfahrer der Pro-Eliteklasse fahren. Somit waren am Samstagabend der Prolog direkt im Sportpark, und am Sonntag fünf schwierige Downhill-Stages zu absolvieren.

Laurin Voth fuhr am Samstag auf Platz drei und verbesserte sich am Sonntag auf den Stages eins bis vier, bis er mit dem führenden Tom Hoinkis Kopf an Kopf lag. Die letzte Stage des Rennens, eine lange und typisch für das Erzgebirge extrem ruppige Abfahrt, sollte die Entscheidung bringen. Hier lieferte Tom Hoinkis vom RSV Arnstadt eine überragende Spitzenzeit ab und war damit verdienter Sieger. Voth hielt mit einigen Sekunden Abstand gut dagegen und konnte mit dem Titel des Deutschen Vizemeisters absolut zufrieden sein.