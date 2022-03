Laura Ungemach ist Ortsvorsteherin von Schmalegg

Nun ist es offiziell. Am Dienstag wurde Laura Ungemach als neue Ortsvorsteherin von Schmalegg in ihr neues Amt eingesetzt. Hugo Adler, der in den vergangen 14 Monaten die Verantwortung für das Rathaus übernahm, gab schaute in seiner Rede auf eine ereignisreiche Zeit. Auch wenn er die Verantwortung mit Leidenschaft übernommen und sich voll und ganz für Schmalegg eingesetzt habe, sei er nun froh, etwas kürzer treten zu können und die Verantwortung an die neue Ortsvorsteherin übertragen zu können.

Ungemach betonte in ihrer Antrittsrede, dass Schmalegg ereignisreiche Zeiten bevorstehen würden. Das Bewerbungsverfahren des Baugebietes „Ortsmitte III“ sei in vollem Gange und weitere Projekte wie der Breitbandausbau, die Verbesserung der Infrastruktur, die Planung des neuen Kindergartens und die Herausforderung des demografischen Wandels stehen an.

Die neue Ortsvorsteherin freut sich demnach, Schmalegg gemeinsam mit dem Ortschaftsrat und der Bürgerschaft gestalten zu dürfen. Gute Zusammenarbeit, konstruktive Gespräche und eine bürgernahe Verwaltung sind ihr Anliegen und sie möchte sich mit Herzblut für Schmalegg einsetzen.