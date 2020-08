Lastzug fährt auf Kleinwagen

Bei einem Auffahrunfall auf der Ulmer Straße ist laut Polizeibericht die Fahrerin eines Kleinwagens am Montagmorgen verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die 52-Jährige fuhr mit ihrem Nissan Micra gegen 10.50 Uhr auf der Ulmer Straße stadteinwärts. An der Kreuzung bei der Eissporthalle Bleichestraße/Eywiesenstraße schaltete die Ampel von grün auf gelb um, weshalb die Frau anhielt. Hinter ihr kam ein Lastzug, dessen Fahrer noch über die Kreuzung wollte. Der 25-jährige Fahrer reagierte auf den anhaltenden Nissan zu spät und fuhr auf. Bei dem Aufprall verletzte sich die Nissanfahrerin leicht und musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro.