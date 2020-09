Lastwagenfahrer beschädigt Straßenlaterne

Nach der Gläubigerversammlung bei der Großbäckerei Sternenbäck stehen die Konsequenzen des Sanierungsplans fest.

Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens werden im Kreis Sigmaringen die beiden Filialen in Mengen, sowie die Filialen in Meßkirch und Pfullendorf schließen. Im benachbarten Zollernalbkreis trifft es die Filialen in Albstadt-Tailfingen und Balingen. Insgesamt sind von den Schließungen 160 Mitarbeiter in Baden-Württemberg betroffen.