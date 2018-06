Lastwagen verliert Glas – Stau auf der Bundesstraße

Einen Teil seiner Ladung hat am Montagnachmittag ein mit Flachglas beladener Lastzug auf der Bundesstraße 30 kurz vor dem Schussentalviadukt verloren. Das teilte die Polizei mit.

Der Lastwagen eines 51-jährigen Fahrers war gegen 13.30 Uhr auf der Umgehungsstraße in Richtung Friedrichshafen unterwegs. An der Ausfahrt Ravensburg Süd rutschten mehrere Glasscheiben in einer Linkskurve von der Ladefläche und zerbrachen auf der Fahrbahn, so die Polizei. Durch die Scherben bildete sich zeitweise ein Rückstau bis zum Wernerhoftunnel.