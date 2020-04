Lastwagen streift Auto

Sachschaden von etwa 4500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr auf der Ulmer Straße in Ravensburg entstanden. Der 36-jährige Fahrer eines Lkw befuhr laut Polizei den linken Fahrstreifen in stadteinwärtiger Richtung und wollte nach rechts wechseln. Hierbei übersah er einen neben ihm befindlichen Wagen und streifte diesen. Beim Versuch, noch nach rechts auszuweichen, touchierte der Pkw den Randstein, sodass ein Reifen platzte und das Fahrzeug abgeschleppt werden musste.