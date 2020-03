Lastwagen rammt Auto auf der B30neu - Fahrer stirbt

Ein Lastwagen ist am Dienstagabend im Einmündungsbereich der B 467 und der B 30 bei Obereschach trotz eines Ausweichmanövers gegen ein Auto gekracht - der Autofahrer starb an seinen Verletzungen. Das Auto des 51-jährigen sei von dem Lastwagen erfasst worden, als es gerade an einer Kreuzung eine Straße querte, teilte die Polizei mit.

Der 54-jährige Lastwagenfahrer habe noch versucht auszuweichen und sei dabei über eine Verkehrsinsel gefahren, dennoch habe der Lastwagen das Auto seitlich erwischt und noch mehrere Hundert Meter vor sich hergeschoben.

Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, er starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer stand unter Schock und wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt unter anderem, weshalb der Lkw erst so spät stehen blieb.

