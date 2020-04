Lastwagen übersieht Auto

Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro hat ein Lastwagenfahrer am Dienstag gegen 10 Uhr in der Marktstraße verursacht. Beim Einfahren in die Markstraße übersah er das vorfahrtsberechtigte Auto einer Fahrerin und kollidierte mit diesem. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, heißt es im Polizeibericht.