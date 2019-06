Lange bevor die 1000 Läufer bei „Ravensburg läuft“ am Samstagabend an den Start gegangen sind, haben sich hunderte Schülerstaffeln auf die kleine Strecke gewagt. Tatsächlich ein Wagnis, immerhin kletterte das Thermometer in der brütend heißen Innenstadt auf hochsommerliche 35 Grad. Und hinter den Absperrbändern harrten die besorgten Eltern der Nachwuchsläufer.

„Auf geht’s Felix! Komm! Jawoll!“, schreit eine Mama aus der schattigen Deckung einer Häuserzeile heraus, klatscht in die Hände und wippt in den Knien. Grad so, als könnte sie helfen. Ihr Sprössling keucht derweil die Bachstraße hoch, hat mit dem zweiten Startplatz in seiner Schülerstaffel die wahrscheinlich übelste Strecke gezogen: Auf den vielleicht 200 Metern vom Untertor bis zum Seelhaus geht es nur bergauf. Und jeder Schritt auf dem heißen Asphalt ist mühsam. Sichtlich abgekämpft schiebt er schließlich seinem Anschlussläufer im Gewirr an der Wechselstelle den Staffelstab in die schwitzige Hand.

Die Fahrradstaffel vom DRK hat es genauso schwer, unermüdlich fahren sie hinter den letzten kleinen Läufern her, spielen Lumpensammler und ermutigen. „Ich bin hinter dir, lass dir Zeit, atme und lauf“, raunt der Sanitäter. Unter seinem Fahrradhelm fließt auch der Schweiß. Beim Jubiläumslauf, der 30. Ausgabe von „Ravensburg läuft“ sind heuer so viele Läufe auf der Strecke in der Ravensburger Innenstadt wie noch nie. Und die 224 Bambinis und mehr als 1000 Schüler in insgesamt 294 Schulstaffeln ebenso wie die 130 Läufer in 33 Firmenstaffeln haben alle dasselbe Problem: die Hitze. Gewitzte Kinder kühlen nicht nur die Füße im Schadbrunnen. „Kein Trinkwasser“ steht vorsichtshalber an den Stadtbrunnen. „Vorsicht Salzwasser“ gilt heute, nachdem Dutzende eine kurze Erfrischung suchen und sich den Schweiß von Kopf und Nacken waschen.

„Alles andere als ein Spaziergang“

„Das ist heute alles andere als ein Spaziergang“, verkündet der Moderator, dessen Stimme trocken von den Hauswänden hallt. Immer wieder macht er nachdrücklich darauf aufmerksam, dass die Flüssigkeitsspeicher aufgefüllt werden müssen. „Reinkippen so viel reingeht“, ist die Prämisse. Diesem Rat folgen auch die drei Schülerinnen aus der Grundschule Schlier. Einträchtig sitzen die Zweitklässlerinnen nach dem Lauf im Schatten, lassen das leichte Lüftchen die roten Gesichter kühlen. Nach ordentlichen Schlucken aus der Wasserflasche leckt jede nun an einer Eiswaffel.

Wer sich anderweitig frisch machen will, der nutzt die Gartendusche, die von der Feuerwehr an einen Hydranten angeschlossen worden ist. Oder verlässt sich – wie die achtjährige Nova – auf die Umsicht der Mama und den Inhalt ihrer Kühlbox. Da schlummern auf einem handelsüblichem Kühlakku ein eisgekühltes Gesichtsspray und eine Flasche Mineralwasser. „Ich hab sechs Kinder überholt“, kräht daneben ein Viertklässler stolz – und sinkt dann auch erschöpft in den Schatten.

Ernsthaft in Nöte geraten scheint jedoch am Nachmittag niemand zu sein. Cornelia Ammedick, die Ravensburger Kreisbereitschaftsleiterin des Deutschen Roten Kreuzes, das mit 12 Sanitätern beim Stadtlauf Dienst schiebt, verzeichnet bis 19 Uhr humane neun Einsätze. Kollabiert ist tatsächlich niemand. Und eine Blase am Fuß oder ein unglücklicher Stolperer über ein Absperrgitter kann schließlich auch bei kühlem Wetter passieren.