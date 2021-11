Lash & Grey mit 2G-Plus in der Linse

Das Duo Lash & Grey aus der Slowakei spielt am Samstag, 27. November, um 20 Uhr in der Linse Weingarten. Aufgrund der Pandemie-Entwicklung findet das Konzert in reduzierter Zuschauerkapazität statt, damit alle BesucherInnen mit genügend Abstand sitzen können. Außerdem wird beim Einlass nach der 2G-Plus- Regel verfahren. Das heißt, eines der zwei G´s – geimpft oder genesen – und ein offizieller aktueller Antigen- oder PCR-Test müssen nachgewiesen werden. Antigentests sind kostenlos und können unter folgender Website auch online gebucht werden: https://www.coronatest-rv.de/offnungszeiten. Im Saal muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Bei diesem Konzert wird es wieder zu einem günstigen Preis von zehn Euro einen zusätzlichen Livestream geben, weitere Informationen unter www.jazztime-ravensburg.de. Auch beim beim Musikhaus Lange in der Marktstraße können Tickets erworben werden.