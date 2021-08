Lara ist dieses Jahr das 1000. Baby im St.-Elisabethen-Klinikum

Weniger als eine Stunde ist von der Ankunft der Eltern im Kreißsaal bis zur 1000. Geburt im St.-Elisabethen-Klinikum (EK) am frühen Dienstagmorgen vergangen. Am 10. August um 4.11 Uhr war es dann soweit: Die rundum gesunde Lara erblickte auf natürlichem Wege das Licht der Welt. Die Tochter von Anna und Pascal Birkle aus Ravensburg ist 50 Zentimeter groß und 3222 Gramm schwer, ihr Kopfumfang misst 35 Zentimeter. Das teilt die Oberschwabenklinik gGmbH mit.

Die Geburt wurde von Ärztin Kirstin Duelli und Hebamme Daniela Kreidler begleitet und verlief ohne Komplikationen. Mutter und Tochter sind wohlauf und können nach der U2-Untersuchung am dritten Lebenstag des Mädchens nach Hause. Bis dahin sind Papa Pascal und Laras älterer Bruder Liam (2) zu Besuch im Klinikum. „Mit der Betreuung im EK waren wir schon bei Liams Geburt sehr zufrieden“, so die junge Mutter. Auch sie selbst kam im St.-Elisabethen-Klinikum zur Welt.

2020 gab es laut Mitteilung insgesamt 1523 Geburten am EK – so viele wie nie zuvor. 2019 waren es noch 1371 gewesen. Auch 2021 könnte wieder ein Rekordjahr werden. Allein im Juli verzeichnete das EK 168 Geburten, also im Durchschnitt fünf bis sechs Kinder am Tag. „So viele Geburten hatten wir noch in keinem anderen Monat“, erzählt Martina Gropp-Meier, Chefärztin der Frauenklinik. „Wir sind dankbar, dass uns jedes Jahr so viele Frauen ihr Vertrauen schenken. Denn auch im mittlerweile alltäglichen Pandemie-Ausnahmezustand ist jede Geburt für uns ein kleines Wunder.“