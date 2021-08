Langjährige Mitglieder der ZSG geehrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Jahreshauptversammlung der Zimmer-Schützen-Gesellschaft 1866 Ravensburg e.V., die aufgrund von Corona erst kürzlich stattfinden konnte, ließ die Versammlung das ungewöhnliche Schützenjahr nochmals Revue passieren.

Seit 50 Jahren ist Rudi Fink und Jürgen Philipp sogar seit 60 Jahren Mitglied bei der ZSG Ravensburg. Dafür wurden beide Jubilare mit den goldenen Ehrennadeln des Württembergischen Schützenverbandes sowie des Deutschen Schützenbundes ausgezeichnet.

Bei den Wahlen standen laut Satzung drei Ämter zur Neubesetzung an. Dabei wählte die Versammlung Erwin Reiser erneut zum Oberschützenmeister. Ebenfalls wiedergewählt wurden Karl-Heinz Stuck zum Schatzmeister und Jürgen Philipp zum Sportwart.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung sind auch die Sieger der Vereinsmeisterschaften ausgezeichnet worden. Dabei avancierte Albert Gaibler zum absoluten Superschützen. Ihm gelang es mit dem Luftgewehr und auch mit der Luftpistole Schützenkönig zu werden, was bisher in der Vereinsgeschichte noch keinem gelang! Nebenbei stellte er in der Seniorenklasse 3 mit dem Luftgewehr (Auflage) einen neuen Vereinsrekord mit 314,4 Ringen (Zehntelwertung) auf.