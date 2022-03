Lange Schlangen vor den Teststationen im Kreis Ravensburg

Es bleibt im Landkreis Ravensburg bei rund 1000 nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus jeden Tag. Zumindest steigen die Fallzahlen und damit auch die Sieben-Tage-Inzidenz seit einer guten Woche aber nicht mehr steil an.

Auch am Donnerstag bildeten sich an den Testzentren in Ravensburg und Weingarten, die PCR-Tests durchführen, wieder lange Schlangen. 1015 weitere positive Tests meldete das Landesgesundheitsamt am Abend. Vor genau einer Woche waren es 984 Fälle gewesen. Die Inzidenz im Kreis lag am Donnerstag bei 2148 (Vortag: 2126). Vor einer Woche war der Wert mit 2035 angegeben worden.

Hohe Dunkelziffer, keine Todesopfer

6143 weitere Menschen haben sich innerhalb von sieben Tagen laut Statistik infiziert, die Dunkelziffer dürfte wesentlich höher sein.

Todesopfer hat es im Kreis Ravensburg in den vergangenen Tagen nicht gegeben.