Lange Nacht im Museumsviertel

Das Museumsviertel öffnet seine Tore zur „Langen Nacht im Museumsviertel“. Am Freitag, 13. August, streifen Nachtschwärmer wieder durch die Oberstadt und erkunden die vier Häuser Museum Humpis-Quartier, Kunstmuseum, Wirtschaftsmuseum und Museum Ravensburger.

Die Besucher erwartet laut Pressemitteilung ein vielfältiges Programm und spannende Ausstellungen zu unterschiedlichen Themen. Als Talking Labels vermitteln die Museumsführer in allen vier Museen spannende Anekdoten an ausgewählten Objekten.

Im Kunstmuseum Ravensburg sind Kinder von 18 bis 20 Uhr eingeladen unter Anleitung einer Kunstvermittlerin selbst kreativ zu werden. Von 20 bis 22.30 Uhr legt DJ Martin Gregori (Seismographic Records, Ravensburg) im 2. OG unterhaltsame Musik auf, sodass die Ausstellung „Auszeit“ in entspannter Atmosphäre neu erlebbar ist.

Im Museum Humpis-Quartier informieren die Museumsführer im beleuchteten Innenhof über einzelne Aspekte der Stadtgeschichte sowie über die aktuelle Sonderausstellung. Zusätzliche Angebote mit kleinem Aufpreis: Straßentheater „Safran, Korallen, Barchent“ und Führung auf dem „Ravensburger Papiermühlenweg“. Auch das Haus der Museumsgesellschaft hat geöffnet.

Das Wirtschaftsmuseum Ravensburg erzählt anhand persönlicher Geschichten, kurzweiliger Anekdoten und originaler Objekte die vielfältige Wirtschaftsentwicklung der vergangenen 200 Jahre in Oberschwaben und dem Allgäu. Im Innenhof können bei entspannter Live-Musik von Franky und Amigos sommerliche Getränke an der mobilen Ochsen-Bar genossen werden, so die Mitteilung weiter.

Im Museum Ravensburger gibt es Spiele, Puzzles und Bücher aus Geschichte und Gegenwart des weltbekannten Verlags zu entdecken. Lauschige Sitzplätze laden anschließend zum Spielen und Verweilen ein.