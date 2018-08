Lange Nacht der Museen - das wird geboten

Die Kreissparkasse Ravensburg bietet in ihren Filialen in der Meersburger Straße und im Waaghaus sowie in Weingarten, Bad Waldsee, Wangen und Leutkirch verbilligte Eintrittskarten im Vorverkauf an. Die Tickets kosten dort vorab 13 Euro. Am Freitagabend gibt es in allen Museen Karten zum Preis von 17 Euro.