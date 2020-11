Landratsamt sucht Großküchen für Bio-Projekt

Mit dem Projekt „Bio in der Gemeinschaftsverpflegung“ des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz soll eine nachhaltige, gesundheitsfördernde und genussvolle Gemeinschaftsverpflegung mit einem hohen Einsatz von Bio und bio-regionalen Lebensmitteln in den Bio-Musterregionen in Baden-Württemberg unterstützt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Auch die Bio-Musterregion Ravensburg wolle beim Projekt dabei sein und sich um eine Teilnahme bewerben.

„Dafür suchen wir nun Betriebe und Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung – wie beispielsweise Betriebskantinen, Schulmensen, Kitas, Altenheime, Kliniken und Caterer solcher Verpflegungseinrichtungen – die motiviert sind ihre Verpflegung umzustellen und nachhaltiger zu machen“, so Katharina Eckel, Regionalmanagerin der Bio-Musterregion Ravensburg.

„Gute Beispiele von Küchen der Gemeinschaftsverpflegung, die bereits Bio-zertifiziert sind und zum Teil sogar zu nahezu 100 Prozent Bio-Lebensmittel einsetzen, gibt es bereits in unserer Region. Diese zeigen, die Umstellung erfordert Mut und Motivation, ist aber möglich“, so Katharina Eckel, die das Projekt in Ravensburg betreut und hier als Ansprechpartnerin fungiert.

Interessierte Betriebe und Einrichtungen seien eingeladen, sich mit Katharina Eckel in Verbindung zu setzen (E-Mail: k.eckel@rv.de).