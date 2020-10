Das Landratsamt Ravensburg hat per Allgemeinverfügung die Verschiebung der Sperrzeiten für Stickstoff haltige Düngemittel auf Grünland gemäß der Düngeverordnung erlassen. Laut der Behörde werde die Sperrzeit auf Grünland, Dauergrünland und auf Flächen mit mehrjährigem Feldfutterbau bei Aussaat bis spätestens 15. Mai 2020 um zwei Wochen verschoben. Sie beginne am 15. November und endet am 14. Feburar 2021. Sie gilt im gesamten Landkreis.

Von der Sperrzeitverschiebung ausgenommen sind Flächen innerhalb von Problem- und Sanierungsgebieten in Wasserschutzgebieten, sowie Nitratgebiete nach Verordnung der Landesregierung zu Anforderungen an die Düngung in bestimmten Gebieten zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen (VODüVGebiete), den sogenannten „roten Gebieten“. Hiervon betroffen sind alle Flächen innerhalb der Gemarkungen Königseggwald, Ebersbach-Musbach, Hoßkirch und Eichstegen, ehemalige Exklave Zwirtemberg. Außerdem ausgenommen von der Sperrzeitverschiebung sind Moorflächen (Anmoor und Niedermoor) laut Kartierung der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg.

Die Allgemeinverfügung ist mit folgenden Auflagen verbunden: Die mögliche Düngemenge während der Sperrzeitverschiebung vom 1. bis zum 14. ist auf maximal 45 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar beschränkt. Die Stickstoffgaben sind mit ihrem anrechenbaren Stickstoffanteil bei dem ermittelten NDüngebedarf im Folgejahr in Ansatz zu bringen. Hierfür sind die ausgebrachten Düngermengen zu dokumentieren.