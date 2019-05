Landratsamt Ravensburg übt Vorgehen im Fall einer Grippe-Pandemie in Deutschland

Auf den Ausbruch einer Grippe-Pandemie in Deutschland mit 50-prozentiger Ausfallquote bei den eigenen Mitarbeitern hat sich das Landratsamt kürzlich mit einer Übung des Verwaltungsstabs der Landkreisverwaltung vorbereitet. Neben den Führungsstäben für den Bereich der Blaulicht-Einheiten unterhält das Landratsamt einen eigenen Stab zur Abwicklung der Dienstgeschäfte und des Krisenmanagements in solchen Sonderfällen. An der Übung beteiligt waren Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Ämtern der Landkreisverwaltung, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes.

Welche Auswirkungen hat eine Pandemie auf die verschiedensten Bereiche des öffentlichen Lebens? Über welche Kanäle werden der Bevölkerung Schutzhinweise und laufend aktualisierte Informationen an die Hand gegeben? Wie sind die noch verbliebenen Mitarbeiter einzusetzen, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten? Diese und viele weitere Fragen wurden im Laufe der Übung geklärt, notwendige Maßnahmen getroffen und per Einsatztagebuch dokumentiert. Dabei stellten die Teilnehmer fest, dass die aktuelle Technik eine zügige und zielgerichtete interne und externe Kommunikation erheblich erleichtert. So wurden neben Pressemitteilungen und Bürgertelefon auch das Thema Soziale Medien sowie die Kommunikation zu den Nachbarlandkreisen, zum Regierungspräsidium und zum Innenministerium in den Fokus genommen.

„Gerade in Krisenfällen, wenn alle Bürger auf die Verwaltung schauen, muss diese routiniert und zuverlässig funktionieren“, wird Kreisbrandmeister Oliver Surbeck in dem Pressbericht zitiert. Durch die von den Mitarbeitern des Brand- und Katastrophenschutzes ausgearbeitete Übung konnte die Arbeitsroutine des Verwaltungsstabs nun weiter ausgebaut werden.

„Übungen in dieser Art sind extrem wichtig, denn nur durch das ständige Training können wir unserem eigenen Anspruch und dem Anspruch der Bürger unseres Landkreises gerecht werden“, resümierte laut Pressetext auch die Erste Landesbeamtin des Landkreises, Eva-Maria Meschenmoser, die den Verwaltungsstab leitete.