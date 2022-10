Landratsamt-Mitarbeiter*innen spenden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dieses Jahr fand nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das Sommerfest für die Mitarbeitenden des Landratsamtes Ravensburg im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg statt. Bei diesem besonderen Anlass wurden Spenden für die Kinderstiftung Ravensburg gesammelt und das mit viel Erfolg.

Mit Freude durften am Dienstag, 20. September, die Projektleiterin Roswitha Kloidt und die Kuratorin der Kinderstiftung Karin Wald einen Scheck in Höhe von 1700 Euro entgegennehmen. Uwe Fischer, Personalratsvorsitzender des Landratsamtes Ravensburg, überreichte den Scheck. Die Kinderstiftung freut sich sehr über die Unterstützung und bedankt sich herzlich. Die Spende wird den Angeboten und Projekten der Kinderstiftung zugutekommen, zum Beispiel dem Projekt Chancenschenker, das Kinder und Jugendliche in Bildung, Kultur und Sport individuell fördert und unterstützt.