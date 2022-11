Landrat Sievers tritt wieder an

Harald Sievers (CDU) will Landrat im Kreis Ravensburg bleiben. Das gab der 47-Jährige zu Beginn der Kreistagssitzung am Donnerstag in Wilhelmsdorf bekannt.

Wie berichtet, gibt es sowohl in der CDU-Fraktion als auch bei den Freien Wählern Bestrebungen, einen Gegenkandidaten zu finden. Sowohl der Tübinger Vizeregierungspräsident Utz Remlinger (CDU) als auch der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Kreistag, Oliver Spieß, sind bereits von Kreisräten gefragt worden, ob sie nicht antreten wollen.

Vorwurf: Versagen in OSK-Krise

Sievers wird von Teilen des Kreistags unter anderem vorgeworfen, ein schlechter Krisenmanager zu sein. Das ist nach Meinung vieler vor allem in der Führungskrise der Oberschwabenklinik (OSK) im Sommer zu Tage getreten, die nach einer monatelangen Hängepartie schließlich mit dem Austausch der Geschäftsführung endete.

Gleich zu Beginn der Kreistagssitzung gab Sievers bekannt, dass er dennoch wieder antreten wolle. „Ich denke auch, dass Sie das von mir erwarten.“ Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Jurist ging in seiner sechsminütigen Rede auch auf den Vorwurf ein, er sei in den siebeneinhalb Jahren seiner ersten Amtszeit noch nicht richtig in Oberschwaben angekommen: „Ich fühle mich persönlich ausgesprochen wohl hier. Das gilt nicht nur, weil mein Sohn hier geboren wurde.“ Er habe seine Wahl 2015 als „großes Geschenk“ empfunden und gehe davon aus, dass dem Kreistag Kontinuität wichtig sei.

Gewählt wird voraussichtlich am 7. März 2023

Der neue Landrat soll am Dienstag, 7. März 2023, von den 72 Kreisräten gewählt werden, Sievers’ Amtszeit endet am 31. Mai.