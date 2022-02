Landkreis vergibt Innovationspreis

Bereits zum 11.Mal wird der im zweijährigen Turnus ausgeschriebene „Innovationspreis Landkreis Ravensburg durch die Kreissparkasse Ravensburg gemeinsam mit der „WiR – Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Ravensburg“ vergeben. Bewerben können sich Unternehmen mit Sitz im Kreis Ravensburg und maximal 1000 Mitarbeitern, so die Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft in einer Pressemitteilung.

Innovationen gelten als eine der entscheidenden Schlüsselgrößen für längerfristigen unternehmerischen Erfolg. Indem Unternehmen zukunftsweisende Technologien oder Produkte entwickeln, bringen sie bedeutsame Innovationen hervor, heißt es in der Mitteilung weiter. „Erklärtes Ziel ist es, mit dem Preis den Unternehmen für ihren unternehmerischen Mut und ihren Pioniergeist zu danken, stellen sie doch das wirtschaftliche Rückgrat unseres Wirtschaftsraumes dar und sichern damit unser aller Wohlstand.“ so der Aufsichtsratsvorsitzende der WiR Landrat Harald Sievers.

Die eingereichten innovativen Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen müssen in der Praxis marktfähig sein, wobei eine Innovation dann als marktfähig gilt, wenn sie „bereits erfolgreich am Markt umgesetzt ist oder eine Markteinführung unmittelbar bevorsteht“, heißt es in der Mitteilung. Die Bewerbung ist online über die Webseite der WiR GmbH unter www.wir-rv.de bis zum 28. Februar 2022 möglich. Neutrale und unabhängige Jury-Mitglieder aus Handwerk, Wirtschaft und Wissenschaft sichten und bewerten alle eingereichten Innovationen.