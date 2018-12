Landkreis thematisiert Inklusion im Krankenhaus

Der Landkreis Ravensburg hat in der Mehrzweckhalle des Zentrums für Psychiatrie (ZFP) Südwürttemberg in Ravensburg-Weißenau einen Fachtag zur medizinischen Versorgung von Menschen mit Behinderung in der Klinik veranstaltet. Im Rahmen der Veranstaltung trafen sich Experten, Angehörige, Fachkräfte der Klinken und Mitarbeiter von Einrichtungen der Behindertenhilfe. Gemeinsam diskutierten die Teilnehmer laut Pressemitteilung Ideen und Konzepte zur Verbesserung der Situation.

Personal soll weiter qualifiziert werden

Über 75 Menschen waren demnach der Einladung gefolgt und befassten sich in Arbeitsgruppen mit zentralen Fragestellungen: Wie können Ärzte und Pflegepersonal in den Krankenhäusern für den Umgang mit behinderten Menschen qualifiziert werden? Welche Assistenz benötigen Menschen mit Behinderungen in der Klinik? Wie kann die Schnittstelle zwischen Mitarbeitern in Kliniken und Einrichtungen der Behindertenhilfe optimiert werden? Außerdem standen Praxisbeispiele im Mittelpunkt, heißt es in der Mitteilung. So stellte der Caritasverband Singen-Hegau das Projekt „Krankenhaus Inklusive“ sowie das Anschlussprojekt „Zweite Hilfe Inklusive“, ein Besuch- und Begleitdienst für Menschen mit Behinderung, vor. Den Fachtag veranstaltete der Landkreis gemeinsam mit den Kooperationspartnern ZFP Südwürttemberg, den Zieglerschen, dem Angehörigenbeirat der Zieglerschen Behindertenhilfe, der Stiftung KBZO und der Oberschwabenklinik.