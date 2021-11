Landkreis sucht Personal für Booster-Stationen in Wangen und Weingarten

Der Landkreis Ravensburg sucht ab sofort Personal für den Betrieb der Booster-Stationen in der Stadthalle in Wangen im Allgäu und in der Argonnenhalle in Weingarten. Geimpft wird an sieben Tagen die Woche im Zwei-Schicht-Betrieb. Händeringend gesucht werden laut Pressemitteilung sowohl Medizinische Fachangestellte, Notfallsanitäter, Rettungsassistenten, Krankenpflegende, Kinderkrankenpflegende, Altenpflegende als auch Personen für Verwaltungsaufgaben in den Bereichen Besuchersteuerung, Empfang, Registrierung und bei der Dokumentation. Interessierte werden gebeten, sich über das Kontaktformular beim Landkreis unter www.rv.de/impfen zu melden.