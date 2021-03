Sieben-Tage-Inzidenz zu hoch: Landkreis Ravensburg zieht die Notbremse

Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen sind täglich nach oben geklettert, das hat nun Konsequenzen: Der Landkreis Ravensburg muss die Notbremse ziehen. Da die Sieben-Tage-Inzidenz seit drei Tagen in Folge über dem Wert von 100 liegt, gelten ab Dienstag, 30. März, verschärfte Maßnahmen.

Unter anderem darf der Einzelhandel kein Click & Meet mehr anbieten und es gelten erweiterte Kontaktbeschränkungen für die Menschen – ein Haushalt darf höchstens nur noch eine weitere Person treffen, die nicht zum eigenen Haushalt gehört.

Angespanntes und diffuses Infektionsgeschehen Landratsamt Ravensburg

Es sei derzeit ein „angespanntes und diffuses Infektionsgeschehen“, vor allem in Unternehmen, Kindergärten und Schulen, teilt das Landratsamt Ravensburg mit.

Am Samstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 103, erläutert das Landratsamt Ravensburg in einem Presseschreiben von Samstagnacht. Dahin heißt es: „Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfizierten an Corona pro 100 000 Einwohner liegt nun auch im Landkreis Ravensburg seit drei Tagen in Folge über dem Wert von 100. Damit tritt auf Grundlage der Corona-Verordnung des Landes die sogenannte Notbremse mit zahlreichen Verschärfungen im Landkreis in Kraft.“

Folgende Regelungen gelten laut Landratsamt Ravensburg ab Dienstag:

Erweiterte Kontaktbeschränkungen: Ein Haushalt plus eine weitere nicht zum Haushalt gehörende Person. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit.

Der Einzelhandel darf kein Click & Meet anbieten.

Schließung von Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten für den Publikumsverkehr.

Schließung von Sportanlagen (innen und außen) für den Amateur- und Freizeitsport. Individualsport auf weitläufigen Anlagen (beispielsweise Golf) ist weiterhin erlaubt. Gruppensport im Freien ist nicht mehr erlaubt. Es gelten die verschärften Kontaktbeschränkungen.Individualsport ist nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts plus einer weiteren nicht zum Haushalt gehörende Person erlaubt. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit.

Schließung von Betrieben zur Erbringung körpernaher Dienstleistungen (Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo-,Sonnen- und Piercingstudios sowie kosmetische Fußpflegeeinrichtungen und ähnliche Einrichtungen), mit Ausnahme von medizinisch notwendigen Behandlungen, insbesondere Physio- und Ergotherapie, Logopädie, Podologie und Fußpflege.

Der Betrieb von Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen ist nur noch im Rahmen des Onlineunterrichts möglich.

Wann wir die Notbremse wieder aufgehoben?

Die Notbremse wird nach weiteren Angaben des Landratsamts wieder aufgehoben, wenn die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg fünf Tage in Folge wieder unter dem Wert von 100 liegt.

Eine „Vielzahl von Ausbrüchen“

„Wir haben die Situation im Landkreis genau geprüft“, wird der Erste Landesbeamte Andreas Honikel-Günther in der Pressemeldung zitiert. Und weiter: „Die Lage ist angespannt und diffus. Wir haben eine Vielzahl von einzelnen Ausbrüchen, so beispielsweise in Unternehmen, Schulen oder Kindergärten. Das Infektionsgeschehen ist nicht auf einzelne, klar abgrenzbare Ausbrüche zurückzuführen.“

Situation lasse „keine andere Wahl“

Betroffen sei der gesamte Landkreis. „Die nun kommenden Verschärfungen stellen eine große Belastung für die Bürger und auch die Unternehmen dar. Doch lässt die Situation keine andere Wahl.“ Die Verschärfungen seien erforderlich, um den steigenden Infektionszahlen entgegenzuwirken.

Die Notbremse sei in der Corona-Verordnung des Landes so vorgesehen. „Es ist weiterhin sehr wichtig, dass wir uns alle an die geltenden Beschränkungen halten und unsere Kontakte auf ein Mindestmaß reduzieren.“, so Honikel-Günther. „Nur so können wir es gemeinsam schaffen, einen weiteren Anstieg der Infektionen zu verhindern.“