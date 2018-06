Landkreis Ravensburg wertet neue Biomülltonne schon jetzt als Erfolg

Fast 4000 Tonnen Biomüll hat der Landkreis Ravensburg seit der Umstellung des Abfallsystems zum Jahreswechsel eingesammelt. Die Kreisverwaltung wertet das als Erfolg.

Die Menge an eingesammeltem Biomüll ist seit Jahresbeginn Monat für Monat gestiegen. Für 2016 rechnet der Kreis mit rund 9350 Tonnen Biomüll. Claudia Roßmann vom Landratsamt: „Im ersten Quartal 2016 waren noch nicht alle Biomüllbehälter ausgeliefert. Daher wurden im Januar nur rund 400 Tonnen Bioabfälle eingesammelt, im Februar rund 650, im März 680 Tonnen. Mittlerweile liegt der Landkreis wie geplant bei über 800 Tonnen im Monat (Tendenz steigend). Rechnet man bis zum Ende des Jahres hoch, erreichen wir die vorab geschätzte Menge nahezu.“

Nach Aussage des Landratsamtes hat inzwischen beinah jeder zweite Haushalt eine Biotonne. Der Anschlussgrad liegt bei rund 42 Prozent. Diese Zahl ist trotz der Anschlusspflicht nicht höher, da zum Beispiel in Mehrfamilienhäusern mit sechs Parteien vielfach nicht sechs 60-Liter-Behälter stehen, sondern lediglich zwei à 120 Liter. Wie viele solcher Biomüllgemeinschaften es im Landkreis Ravensburg gibt, ist der Kreisverwaltung nicht bekannt. Claudia Roßmann: „Wenn einem Haushalt keine Biotonne zugeordnet wird, kann es daran liegen, dass er selbst kompostiert (Befreiung von der Biotonne) oder in einer Behältergemeinschaft ist oder die Biotonne über die Hausverwaltung läuft. Unser System unterscheidet das nicht.“ Nach Aussage der Verwaltung hat inzwischen jeder Haushalt, der eine Biotonne bestellt hat, eine solche erhalten. Dennoch gehen beim Abfallwirtschaftsamt derzeit noch jede Woche 200 Änderungs- oder Bestellwünsche ein, auch von Biotonnen.

Der gesammelte Biomüll aus dem Landkreis Ravensburg kommt in die Abfallvergärungsanlage nach Lustenau (Österreich), wo er gemeinsam mit Vorarlberger Biomüll zu Dünger und Biogas umgewandelt wird. Allein aus dem Ravensburger Biomüll entstanden seit Jahresbeginn nach Aussage des Landratsamtes rund 680 000 Kubikmeter Biogas, was rund 124 000 Kilowattstunden entspricht. Das Biogas wird im örtlichen Gasnetz durch die Vorarlberger Kraftwerke verwertet. Die Lustenauer Firma soll nach Auskunft des Landratsamtes weiterhin Vertragspartner des Kreises Ravensburg bleiben. Die Firma war im Frühjahr wegen illegal abgelagter Abfälle vorübergehend in Teilen mit einer amtlichen Sperrung belegt worden. Auswirkungen auf den Biomüll aus Ravensburg hatte das aber nicht.

Sollte der Landkreis Ravensburg sein Ziel von 9350 Tonnen Biomüll bis Jahresende nicht erreichen, hat das nach Aussage der Behörde zunächst keine Auswirkungen auf die Müllgebühren. Die Gebühren bleiben 2016 und 2017 gleich hoch. Erst im Herbst 2017 werde „auf Grundlage der Erfahrungswerte der ersten beiden Jahre die Gebührenkalkulation überprüft“, so Claudia Roßmann vom Landratsamt. Gegebenenfalls muss dann der Kreistag über eine Neufestsetzung der Abfallgebühren entscheiden.