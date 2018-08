Landkreis Ravensburg produziert besonders wenig Müll

Die baden-württembergischen Stadt- und Landkreise als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger erstellen jährlich eine Abfallbilanz über Art, Menge, Herkunft und Verbleib der in ihrem Gebiet angefallenen und von ihnen entsorgten Abfälle. Im landesweiten Vergleich belegte der Landkreis Ravensburg im Jahr 2017 in verschiedenen Kategorien einmal den dritten Platz sowie zweimal den ersten Platz, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

In der Landesliga I, zu der das Aufkommen an Haus- und Sperrmüll zählt, liegt der Landkreis Ravensburg mit 96 Kilogramm pro Einwohner und Jahr auf dem dritten Platz. Das durchschnittliche Aufkommen in Baden-Württemberg liegt bei 139 Kilogramm Müll. Die Landesliga II umfasst den Haus- und Sperrmüll sowie Abfälle aus der Biotonne. Hier belegt der Landkreis Ravensburg mit 126 Kilogramm pro Einwohner und Jahr den ersten Platz in der Kategorie „Städtische Kreise“. Der Landesdurchschnitt liegt bei 188 Kilogramm Müll. In der Landesliga III, bei der zudem die Wertstoffe dazu addiert werden, steht der Landkreis Ravensburg mit insgesamt 256 Kilogramm pro Einwohner und Jahr in der Kategorie „Städtische Kreise“ ebenfalls auf Platz eins. Der Landesdurchschnitt liegt mit 353 Kilogramm Müll auch hier deutlich höher.

Erstaunlich ist aus Sicht des Abfallwirtschaftsamtes das verbliebene Hausmüllaufkommen nach Getrenntsammlung von Hausmüll und Biomüll. Waren es vor Einführung der Biotonne noch insgesamt 112 Kilogramm Hausmüll pro Einwohner und Jahr, so wurden im zweiten Jahr seit Einführung der Biotonne nun 84 Kilogramm Hausmüll und 30 Kilogramm Bioabfall pro Einwohner und Jahr erfasst. Da der Biomüll verwertet wird, sind dies je Einwohner und Jahr dennoch immerhin 28 Kilogramm weniger Müll, der komplett verbrannt wird. Beim Biomüllaufkommen liegt der Landkreis derzeit leider noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 50 Kilogramm pro Einwohner und Jahr. Daher plant das Abfallwirtschaftsamt im kommenden Herbst eine Kampagne „Pro Biotonne".

Die Abfallgebühren im Landkreis Ravensburg können sich hingegen wiederum sehen lassen, so der Pressetext: Mit Biotonne beträgt die durchschnittliche Abfallgebühr weiterhin 113 Euro pro Jahr; ohne Biotonne werden nur noch 82 Euro pro Jahr fällig. In Baden-Württemberg betrug die durchschnittliche Abfallgebühr in 2017 rund 152 Euro pro Jahr.