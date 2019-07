Landfrauen beschäftigen sich mit der Digitalisierung

- Der Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern hat sein neues Leitthema für die kommenden drei Jahre verabschiedet. Unter dem Motto „LandFrau 4.0“ wird der Verband nach eigenen Angaben von 2020 bis 2022 zahlreiche Bildungsveranstaltungen anbieten und die Verbandsarbeit auf dieses Thema ausrichten.

„LandFrau 4.0“ solle die Bereiche Digitalisierung, Konnektivität, Wissenstransfer, -verarbeitung und -nutzung in der digitalisierten Welt vereinen. Das Leitthema stehe für die Offenheit der Landfrauen gegenüber digitalen Neuerungen und dem Weg der Digitalisierung. Denn dieses Thema gehe alle an und die Errungenschaften der Digitalisierung würden von allen genutzt.

Der Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern beschäftigt sich laut Mitteilung seit 2017 intensiv aber auch kritisch mit der digitalen Entwicklung und will seinen Mitgliedern und allen Frauen im ländlichen Raum im Rahmen des neuen Leitthemas die aktuelle Digitalisierungswelle des Alltagslebens nahebringen, Herausforderungen und Chancen aufzeigen und Offenheit für Innovationen wie Autonomes Fahren, Künstliche Intelligenz, Smart Home oder Smart Farming vermitteln. Auch die Vernetzung, die Konnektivität – digital und im echten Leben – spiele dabei eine große Rolle.

„Als Verband, für den Vernetzung und Netzwerkarbeit einen großen Teil unseres Selbstverständnisses ausmacht, ist es wichtig, die Mitglieder ganzheitlich in diese neue Art der Vernetzung einzubinden und zu vermitteln, wie sehr die Konnektivität schon heute unser Leben beeinflusst und auch in Zukunft verändern wird“, erläutert Juliane Vees, Präsidentin des Landfrauenverbandes Württemberg-Hohenzollern. Aufgrund der Vielschichtigkeit des Themas verabschiedete der Landfrauenverband zudem drei Jahresthemen, auf die sich die Verbands- und Bildungsarbeit im jeweiligen Jahr konzentrieren wird. 2020 lautet das Thema „Digitalisierung nutzen“, 2021 „Verantwortung leben“ und 2022 „Wissen teilen“.

Neben der Digitalisierung im Jahr 2020 soll 2021 nämlich auch das Thema Verantwortung eine große Rolle spielen: Welche Verantwortung geht tragen wir heute für die Zukunft? Was bedeutet Verantwortung im politischen, gesellschaftlichen und globalen Sinn, vor allem auch in Bezug auf den Megatrend Nachhaltigkeit und vor dem Hintergrund des Klimawandels? Ergänzend dazu folgt im Jahr 2022 das Thema „Wissen teilen“: Wie gehen wir mit dem Wissen, dass uns die Vernetzung und Digitalisierung bieten, um? Wie teilen wir es, was geben wir wie weiter und wie nutzen wir Wissen für uns und un-sere Zukunft? Interessierte können den Hashtags #LandFrau4punkt0 und #LandFrau40 folgen.

Mit dem Bildungs- und Sozialwerk der Landfrauen wird der Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern in den kommenden Monaten das Bildungsprogramm entsprechend des Leitthemas und der Jahresthemen erarbeiten. Entsprechende Angebote werden unter www.landfrauenverband-wh.de/weiterbildung veröffentlicht.