Landesturnfest-Fahne bleibt bis 2024 im Schussental

Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp hat am Sonntag, 29. Mai, in der diesjährigen Ausrichterstadt Lahr die offizielle Landesturnfestfahne in Empfang genommen. Die Fahne verbleibt nun laut einer Mitteilung im Schussental, bis dort unter dem Motto „Schwäbisch. Sportlich. Schussental.“ das nächste Landesturnfest vom 30. Mai bis 2. Juni 2024 ausgetragen wird. Das Veranstaltungsgelände wird sich über Baienfurt, Baindt, Berg, Ravensburg und Weingarten erstrecken und so genügend Platz für die erwarteten 15 000 Teilnehmer und ca. 150 000 Zuschauer bieten. Foto: Stadt Ravensburg