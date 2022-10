Landesmeisterschaft in den Standardtänzen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am zweiten Oktoberwochenende fanden die Landesmeisterschaften der Hauptgruppen und Senioren I in den Standardtänzen statt. Austragender Verein dieser Meisterschaften war der Tanzsportclub Residenz Ludwigsburg.

Gleich vier Paare des Amateur-Tanzsport-Clubs Ravensburg waren bei den diesjährigen Landesmeisterschaften, welche in der Innensporthalle in Ludwigsburg stattfanden, vertreten und meisterten die Herausforderung einer quadratischen Tanzfläche mit Bravour.

Diana und Marcus Knappe gingen in der höchsten Leistungsklasse der Standardtänze an den Start. Im Finale der Senioren I S tanzte sich das Paar auf den zweiten Platz und sicherte sich somit den Vizelandesmeistertitel.

In der Startklasse der Senioren I C tanzten sich Sopna Pulicottil und Norbert Thorsten Mayr im Finale auf den fünften Platz.

Auch in der Hauptgruppe war der Ravensburger Tanzsportverein mit zwei Tanzpaaren vertreten. Nach zwei getanzten Vorrunden durften sich Ramona Mesarosch und Manuel Menig über den Einzug in das Finale das Hauptgruppe D freuen. Hier sicherten sich die Beiden den fünften Platz von insgesamt fünfzehn startenden Paaren und durften als Finalteilnehmer somit auch in der nächsthöheren Leistungsklasse C antreten.

Nachdem das Paar um Nadine Buck und Adrian Schuhmacher im Mai frisch in die C-Klasse aufgestiegen war, verpassten die Zwei den Finaleinzug nur knapp und platzierte sich letztendlich auf dem achten Platz.