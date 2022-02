Landesmeisterschaft in den Lateintänzen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über ein äußerst erfolgreiches Wochenende freuten sich die Lateinpaare des ATC Blau-Rot Ravensburg. Gleich drei Titel brachten sie von den Landesmeisterschaften mit nach Hause. Über 100 Paare gingen in Ludwigsburg an den Start. Nicht nur in der Jugend, sondern auch in der Hauptgruppe II wurden an diesem Wochenende die Landesmeister gesucht – und gefunden.

Mit großen Erwartungen reiste Clubtrainer Jürgen Schlegel mit einer kleinen aber gut vorbereiteten Ravensburger Delegation nach Ludwigsburg. Von den ursprünglich fünf geplanten Paaren konnten verletzungsbedingt nur zwei an den Start gehen: Marie Schwarz und Maximilian Schmidt sowie Isabella Jobi und Christian Meyer zeigten sich jedoch in Bestform.

Den Anfang machten Isabella Jobi und Christian Meyer. In einem überschaubaren aber starken Teilnehmerfeld konnten sie das siebenköpfige Wertungsgericht überzeugen und sicherten sich mit eindeutigem Votum die Silbermedaille in der Leistungsklasse C-Latein.

Alle Erwartungen übertrafen Marie Schwarz und Maximilian Schmidt. Mit allen gewonnenen Tänzen und nahezu allen Bestnoten gewannen sie das Turnier der A Klasse und somit den Landesmeister-Titel. Gekrönt wurde die Goldmedaille vom lang ersehnten Aufstieg in die höchste internationale Leistungsklasse S-Latein. Hier durften die beiden gleich nochmals zeigen, was in ihnen steckt. Vom Erfolg angespornt, drehten sie hier nochmals richtig auf und kratzten auch hier am ersten Platz und konnten dem Sieger noch einige Einsen abluchsen.