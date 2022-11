Landesliga: TSV Eschach empfängt TSV Riedlingen zum Abstiegskampf

Abstiegskampf in Eschach: Der TSV empfängt in der Fußball-Landesliga an diesem Sonntag, um 14.30 Uhr den TSV Riedlingen. Dabei kann Trainer Philipp Meißner auf fast alle Spieler zurückgreifen.

Der Trend spricht klar gegen den TSV Eschach: Sechs Spiele ohne Sieg, durchschnittlich mehr als zwei Gegentore pro Partie. Die Zahlen allein machen also wenig Mut. Doch auf diesen simplen Nenner will Trainer Philipp Meißner sein Team nicht reduzieren. „Für mich und meine Mannschaft sind diese Zahlen nicht ausschlaggebend. Wir achten nicht darauf“, sagt er. Die Entwicklung des jungen Teams sei wichtig. Diese stünde im Fokus. Deshalb widerspricht er vehement solchen Aussagen, dass die Abwehr die Achillesferse sei. „Unsere Abwehr ist kein Sorgenkind. Wir möchten kein Bollwerk anrühren und nur Zweikämpfe führen, weil wir uns weiterentwickeln wollen“, sagt Meißner. Dazu sei es immer das Ziel, dass seine Mannschaft gegen jeden Gegner die maximale Leistung abrufe. „Und dann hoffen wir, dass das Ergebnis passt. Manche Dinge sind ja auch nicht beeinflussbar“, sagt Meißner. Er denkt dabei an mögliche Schiedsrichterentscheidungen oder spielentscheidende Szenen. Genau deshalb sehe er in der vergangenen 0:3-Niederlage gegen FW Rot-Weiß Weiler nicht alles kritisch, sondern durchaus gute Ansätze. „Da war nicht alles schlecht“, erklärt der TSV-Trainer.

Doch die Niederlage vom vergangenen Wochenende hat auch auf die Partie gegen Riedlingen Auswirkungen. So fehlt beispielsweise Sebastian Reger nach seiner Gelb-Roten Karte. Diese hatte er in der 77. Spielminute erhalten. Zudem ist Niklas Rummler krank. Ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit.

Gegen Riedlingen erwartet Meißner einen Abstiegskampf. Der Gegner dürfte leichter Favorit sein. Aber auch Riedlingen schwächelte zuletzt. Aus den vergangenen fünf Spielen holte das Team lediglich einmal drei Punkte – am vergangenen Wochenende gewannen die Riedlinger gegen den TSV Trillfingen souverän mit 5:0. Der Tabellenletzte diente also als willkommener Aufbaugegner.

Doch es gibt ein gutes Omen für Eschach: Einmal spielte die Meißner-Mannschaft bislang gegen Riedlingen. Im vergangenen Jahr setzte sich Eschach mit 2:0 durch. Eine Wiederholung des Ergebnisses würde sämtliche aktuelle Trends des TSV widerlegen: Es wäre endlich wieder ein Sieg im Abstiegskampf und endlich wieder zu null gespielt.