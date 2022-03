Landesliga-Staffelleiter Schele: „Neun Endspiele um den Klassenerhalt“

Mit den am Wochenende beginnenden Auf- und Abstiegsrunden geht die Fußball-Landesliga, Staffel IV, wie die Bezirksliga Bodensee einen Sonderweg. Zehn Mannschaften kämpfen um den Aufstieg, für die anderen zehn Teams gibt es einen hammerharten Abstiegskampf. Staffelleiter Andreas Schele zieht im Interview mit Christian Metz eine Zwischenbilanz.

Herr Schele, was hat den Ausschlag gegeben für eine Landesliga-Rückrunde in Auf- und Abstiegsrunde?

Bevor ich mit dem Verband über die Möglichkeit der Verringerung der Spieltage gesprochen habe, habe ich mir ein Meinungsbild der Vereine eingeholt. Hierbei gab es ein klares Votum für das abweichende Spielsystem – nur drei Vereine haben sich dagegen ausgesprochen. In der Landesliga IV haben wir immer wieder Schwierigkeiten mit dem Wetter, dazu die schwierige Spielorganisation aufgrund der Corona-Pandemie – da wäre es kaum möglich gewesen, 38 Spieltage rechtzeitig zu absolvieren. Das hat auch der Verband so gesehen und dem Antrag stattgegeben. Jetzt haben wir eine entspannte Auf- und Abstiegsrunde mit nur noch neun Spieltagen vor uns.

Entspannt?

Mit entspannt meine ich natürlich die Organisation der Spiele und nicht die sportliche Ausgangslage gerade in der Abstiegsrunde, wo die Mannschaften neun Endspiele um den Klassenerhalt haben.

Wie viel Aufmerksamkeit bekommt das neue Modell beim Verband?

Bei der erstmaligen Beantragung zur Saison 2020/21 hat sich der Präsident für dieses Pilotspielsystem eingesetzt. Bei der Abstimmung gab es eine breite Zustimmung vom Verbandsspielausschuss, dem Verbandsvorstand und von den Bezirksvorsitzenden. In dieser Saison gab es auch Überlegungen, das System in anderen Ligen zu spielen. Das Angebot wurde aber von den Vereinen der jeweiligen Staffeln nicht mehrheitlich angenommen. Wir diskutieren gerade darüber, wie der Übergang in die neue Spielklassenstruktur zur Saison 2024/25 umgesetzt werden kann. Dabei wird unser Pilotspielsystem in Betracht gezogen, um die gewünschten Sollzahlen in den von der Reform betroffenen Staffeln zu erreichen. Der Verband ist also durchaus interessiert, ob das System zukunftsfähig ist.

Wie optimistisch sind Sie, dass wir endlich wieder eine „richtige“ Saison zu Ende spielen können – also mit Absteigern, Relegation und ausgiebigen Meisterschafts- und Nichtabstiegsfeiern?

Die Corona-Zeit war und ist für die Verantwortlichen in den Vereinen und im Bezirk/Verband eine Herausforderung, da immer die Gesundheit aller Beteiligten im Fokus steht. Aber ich sehe eine klare Tendenz: Alle Regelungen zielen unmissverständlich auf Ergebnisse ab, wie wir diese von vor der Pandemie kennen: durchgängige Auf- und Absteiger in allen Klassen und auch Relegationsspiele im Sommer. Es gibt ja durchaus Stimmen, die in der aktuellen Lage der Pandemie die Veranstaltung von Fußballspielen kritisch sehen. Gemeinsame An- und Abreisen, der Aufenthalt in den Umkleiden, Duschen und im Vereinsheim haben in den letzten Wochen doch zu dem einen oder anderen Hotspot geführt. Zum Glück ist es zu keinem schweren Verlauf einer Corona-Infektion gekommen – zumindest ist mir keine bekannt. Ich bin gespannt, wie die Vereinsverantwortlichen zu Abschluss-, Meister- oder Nichtabstiegsfeiern stehen, wenn sich das Infektionsgeschehen bis zum Saisonende nicht deutlich abschwächt. Diesbezüglich schaue ich auch interessiert auf den Verband: Bei der Ausrichtung des Erdinger Meistercups mit vier Vorrunden und einem Endturnier wird durchaus auch der Feiercharakter mitbeworben.