Landesliga-Kick eskaliert: Spieler muss nach Faustschlag in die Klinik

Rudelbildungen, drei Platzverweise, Krankenwagen und ein Polizeieinsatz – das Sportliche geriet bei der 1:2-Niederlage des SV Oberzell gegen den FV Rot-Weiß Weiler in der Fußball-Landesliga am Samstagnachmittag völlig in den Hintergrund. Die hitzige Partie eskalierte in der Schlussphase und nach Abpfiff vor dem Kabinentrakt.

Was war passiert? Nachdem bereits innerhalb der Spielzeit zwei Platzverweise gegen Weiler die Gemüter erhitzt hatten und Oberzells Marco Geßler nach Abpfiff wegen einer Attacke gegen FVW-Torhüter Andreas Hane die Rote Karte gesehen hatte, kam es kurze Zeit später am Eingang zum Oberzeller Kabinentrakt erneut zu Tumulten und Rangeleien zwischen den Spielern. Weilers Sandro Brugger wurde von hinten niedergeschlagen. Laut Polizeibericht soll der Niedergeschlagene für kurze Zeit bewusstlos gewesen sein. Er wurde vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm außerdem die Aussagen der Spieler auf. Sie ermittelt gegen Oberzells Stürmer Leiwu Anderson Gomes dos Santos.

Drei Rote Karten nach Ablauf der 90 Minuten

Beim SV Oberzell konnte und wollte sich am Sonntagmittag noch niemand zu der Szene äußern. Auch, weil die Funktionäre sie nicht gesehen hätten. „Mein Fokus gilt dem Sportlichen“, sagte etwa SVO-Trainer Achim Pfuderer. „Was nach dem Spiel passiert ist, ging völlig an mir vorbei. Ich war auf dem Parkplatz und in der Kabine.“ Auch Oberzells Sportvorstand Christof Lotthammer konnte keine genauere Auskunft geben: „Es waren chaotische Szenen. Niemand kann so richtig zuordnen, was genau passiert ist.“ Lotthammer selbst war beim Spiel allerdings gar nicht anwesend, ihm wurde nur berichtet. „Es sind wohl schon während dem Spiel einige grenzwertige Sachen passiert. Es waren alle aufgebracht.“ Damit bezog sich Lotthammer vor allem auf den Platzverweis gegen Weilers Julian Karg. Der Außenverteidiger war in der Nachspielzeit bei einem Klärungsversuch mit der Reservebank der Gastgeber zusammengeprallt. Es kam zu einer ersten Rangelei, in der Karg für eine Tätlichkeit gegen Oberzells Furkan Ata die Rote Karte sah. Hier hatten die Oberzeller allerdings Glück, auch einige SVO-Reservespieler hätten sich über Platzverweise nicht beschweren dürfen.

Den zweiten Platzverweis für Weiler sah Raimund Hehle in der vierten Minute der Nachspielzeit wegen Zeitspiel. Nach Abpfiff sah auch Oberzells Marco Geßler nach einem Schubser gegen Weilers Torhüter Andreas Hane die Rote Karte. Es folgte die Rudelbildung im Kabinentrakt, die nicht nur bei den Vereinen für Verwirrung sorgte, sondern auch beim Verband.

„Ich wusste davon bisher nichts. Das höre ich gerade zum ersten Mal“, erklärte WFV-Staffelleiter Andreas Schele, als er am Sonntagnachmittag vom SZ-Reporter um eine Stellungnahme gebeten wurde. Von Schiedsrichter Manuel Dürr war am Nachmittag noch kein Bericht verfügbar.

Drei Szenarien sind nun möglich. Entweder schickt Schiedsrichter Dürr noch einen Spielbericht an den Verband. Auch die beiden Vereine können Meldung machen, der SV Oberzell bereitete nach Angaben von Lotthammer einen Bericht vor. Doch auch die Polizei könnte sich direkt an den WFV melden. Eine Entscheidung über sportliche Disziplinarmaßnahmen obliegt in jedem der Fälle dem Verbandssportgericht Stuttgart. Doch auch eine ordentliche Anzeige wegen Körperverletzung ist möglich. So bleiben zunächst einmal große Verwirrung und drei wage Szenarien. Zu möglichen Konsequenzen für die beteiligten Spieler wollte sich der SV Oberzell am Sonntag noch nicht äußern. „Ein Gespräch mit den Spielern ist geplant“, meinte Lotthammer. „Wir werden das am Montag alles intern besprechen.“