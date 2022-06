Landesliga-Aufstiegsrunde: Für den FV Ravensburg II geht es um Platz drei

In der Aufstiegsrunde der Fußball-Landesliga spielt die U23 des FV Ravensburg am Samstag beim FC Mengen. Im direkten Duell zwischen den beiden punktgleichen Teams geht es um den dritten Platz.

„Die Jungs haben natürlich Ambitionen, Platz drei zu holen“, meint Ravensburgs Trainer Fabian Hummler, der aber auch merkt, wie viel Kraft die Saison seine Spieler gekostet hat. „Ein gewisser Spannungsabfall ist einfach da – alle sind froh, wenn die Saison zu Ende ist.“ Zumal die nächste Spielzeit ja schon vor der Türe steht – die Regenerationszeit ist kurz.

Drei Abgänge

Mit Blick darauf hat sich zum Beispiel David Hoffmann, Schütze des 1:1 gegen Albstadt, einer notwendigen OP unterzogen. Der Offensivmann, der zum TSV Berg wechselt, wird den Ravensburgern daher in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch bei einem weiteren Abgang könnte die Partie gegen den FCA der letzte Auftritt im Trikot des FV Ravensburg gewesen sein: Niklas Schnell musste früh verletzt ausgewechselt werden. Die Diagnose war zunächst nicht eindeutig, ein MRT soll hier Klarheit bringen. Schnell, links hinten oder auf der Sechs zu Hause, wechselt nach der Saison zurück zu seinem Heimatverein SGM Altshausen/Ebenweiler. Sven Spekking ist der dritte Akteur, den der FV Ravensburg verlieren wird – auf ihn kann Hummel aber am Samstag in Mengen zählen.