Landesjazzfestival in Ravensburg: Fans können sich auf prominente Sängerinnen freuen

Das Ravensburger Jazzfestival im Herbst fällt in diesem Jahr erheblich üppiger aus als sonst, hat der veranstaltende Verein Jazztime Ravensburg doch die Ehre, das Landesjazz-Festival Baden-Württemberg auszurichten.

Bei der Gestaltung des Programms kristallisierte sich schnell die Chance heraus, eine ganze Reihe herausragender Sängerinnen einzuladen. Die stilistische Bandbreite ist dabei ebenso wie die stimmliche Varianz der Damen beachtlich – allen gemeinsam ist eine enorm hohe musikalische Qualität.

Auftakt mit Becca Stevens

Den Anfang macht am 7. November die US-amerikanische Singer-Songwriterin Becca Stevens in der Linse in Weingarten. Stilistisch lässt sie sich schwer in eine Schublade stecken: Indie Pop, Soul, Jazz und Folk stecken in ihren Songs. Man merkt, dass sie sowohl mit David Crosby wie der Band Snarky Puppy arbeitet. Stimmlich erinnert sie ein wenig an Joni Mitchell, Tori Amos oder sogar Cindy Lauper.

Weltstar gastiert im Bärengarten

Die Dame, die sich tags drauf im Ravensburger Bärengarten die Ehre gibt, hat eine unvergleichliche Stimme und ist mittlerweile Weltstar: Die Norwegerin Rebekka Bakken hat sich einen ganz eigenen musikalischen Kosmos erschaffen, wobei ihr Genregrenzen egal sind. Ob sie Songs von Tom Waits oder eigene Kompositionen singt – Gänsehaut ist garantiert.

Doppelpack aus Frankreich

Die Woche drauf folgt erneut ein Doppelpack: Youn Sun Nah (14. November in der Ravensburger Zehntscheuer) aus Korea wollte von klein auf Jazz-Sängerin werden. Ihre Karriere nahm in Frankreich Fahrt auf, inzwischen tritt sie auf der ganzen Welt auf. Sie macht Jazz-Standards zu ihren höchst persönlichen Interpretationen: Subtil, elegant und extravagant ist ihr Gesangsstil.

Das Late-Night-Konzert am 15. November bestreitet Kimberose mit ihrer Band im Bärengarten. Auch sie stammt aus Frankreich, steht aber stilistisch für jazzigen Soul: Leicht und federnd groovt die Band, cool und leidenschaftlich agiert die Sängerin. An Nina Simone erinnert sie, auch Amy Winehouse oder Billie Holiday standen Pate für ihren Gesang.

Rickie Lee Jones gibt sich die Ehre

Am 20. November kommt eine Dame ins Ravensburger Konzerthaus, die schon lange auf dem Wunschzettel der Veranstalter steht: Rickie Lee Jones ist ein der größten Singer-Songwriterinnen aller Zeiten. Sie hat mehr als ein Dutzend starker CDs herausgebracht, und jedes Mal erfindet sie sich ein Stück weit neu. Sehr wandelbar ist sie stilistisch, unverkennbar ihre Stimme.

Sängerin meets Trompeter

Eine singende Elfe setzt den Schlusspunkt des Festivals am 24. November in der Liebfrauenkirche: Eivør Pálsdóttir ist der einzige Weltstar von den Färöer-Inseln. Sie kreiert eine eigenwillige Melange aus traumhaften Folksongs mit jazzigen Passagen, über denen ihre einzigartige Stimme schwebt – aber nicht nur die, denn Jazztime ist ein Coup gelungen: Erstmals trifft Eivør auf den norwegischen Trompeter und Klangzauberer Arve Henriksen – man darf sehr gespannt sein auf den Sound dieser beiden Ausnahmekünstler.