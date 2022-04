Landesgesundheitsamt meldet 698 Neuinfizierte im Kreis Ravensburg

Das Landesgesundheitsamt (LGA) hat am Donnerstagabend eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1041 für den Landkreis Ravensburg gemeldet. Am Mittwoch war sie mit einem Wert von 1024,9 etwas geringer. Vor einer Woche meldete das LGA aber noch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1246,6. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert werden. Mit dem aktuellen Wert von 1041 liegt der Landkreis Ravensburg über dem baden-württembergischen Landesdurchschnitt von 976,2.

Von Mittwoch auf Donnerstag erfasste das LGA 698 Neuinfizierte im Kreis Ravensburg. Damit liegt die Anzahl der seit Beginn der Corona-Pandemie hier nachweislich Erkrankten nun bei 91 855. Laut LGA haben sich in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 2976 Menschen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Die Anzahl der Todesfälle liegt bei insgesamt 219.