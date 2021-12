Land unterstützt bei Sanierung und Bau von Schulen

Neue Datenleitungen oder Dächer: Mit einem großen Sanierungs- und Bauprogramm hilft die grün-schwarze Landesregierung landesweit Schulen, ihre Gebäude, Heizungen oder Technik zu erneuern und für den Ganztagesbetrieb auszubauen. Mehr als 11 Millionen Euro fließen dabei in die Region, teilen die Wahlkreisabgeordneten August Schuler (CDU) und Manfred Lucha, Minister für Gesundheit, Soziales und Integration (Grüne) in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Die Gemeinde Ebenweiler erweitert und baut ihre Grundschule so um, dass dort künftig ein Ganztagesangebot möglich ist. Dafür gibt es vom Land knapp 160 000 Euro an Fördermitteln. Mehr Platz durch Erweiterungsbauten schaffen die Herzog-Philipp-Verbandschule und das Progymnasium in Altshausen mit einer Förderung in Höhe von 2,7 Milllionen Euro, die Grundschule in Blitzenreute (knapp 1 Million Euro), die Grundschule in Schmalegg (122 000 Euro), das Schulzentrum Wilhelmsdorf (mehr als 2,9 Millionen Euro) und die Grundschule Wolpertswende-Mochenwangen. Ins Sanierungsprogram aufgenommen wurden zwei Tettnanger Schulen: die Landes-Berufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe (1,23 Millionen Euro) und die Elektronikschule (2,3 Millionen Euro).