Land meldet Corona-Toten im Kreis Ravensburg

Einen neuen Todesfall im Landkreis Ravensburg im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat das Landesgesundheitsamt gemeldet. Insgesamt 228 Todesopfer im Kreis seit Beginn der Pandemie weist die offizielle Statistik jetzt auf.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich innerhalb einer Woche angesteckt haben, steigt derweil wieder kontinuierlich an. Lag sie am Ende der Sommerferien noch knapp über 100, hat das Land zum Wochenbeginn einen Wert von 547 ausgewiesen. Das ist allerdings deutlich unter dem Durchschnitt in Baden-Württemberg (746).