Acht Schulen in Ravenburg und Umgebung bieten in diesem Jahr ein Sommerschulangebot an, das Lerndefizite aus der Zeit des Home-Schoolings ausgeleichen und das Selbstbewisstsein der Schüler vor dem Start in das neue Schuljahr stärken soll. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Ravensburger Landtagsabgeordneten August Schuler (CDU) und Manne Lucha (Grüne) hervor.

Das Land Baden-Württemberg fördert insgesamt 54 Schulen im Land durch Anrechnungsstunden für Lehrkräfte und Sachmittel mit insgesamt 900 000 Euro. Ein besonderer Fokus werde bei den Angeboten der Sommerschulen auf den Basiskompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen liegen. So unterrichten die Lehrkräfte in kleinen Gruppen in Deutsch, Mathematik oder Englisch und können die Schüler dadurch gezielt fördern.

In Ravensburg werden das Schulzentrum Neuwiesen, die Grundschule Weststadt, die Grundschule Kuppelnau, die Grundschule Weißenau, die Gemeinschaftsschule Horgenzell, die Gemeinschaftsschule Baienfurt, das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) St. Christina und die Realschule Ravensburg gefördert.