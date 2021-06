Land fördert Feuerwehren im Kreis mit mehr als einer Million Euro

Mit rund 1.15 Millionen Euro an Landesförderung können die Feuerwehren im Kreis Ravensburg in diesem Jahr rechnen. Damit können die Kommunen und der Kreis ihre wichtige Aufgabe wahrnehmen und das Ehrenamt fördern, wie die vier Landtagsabgeordneten im Kreis Ravensburg August Schuler, Raimund Haser, Petra Krebs und Manne Lucha, in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären.

Die Bewilligungsbescheide für die einzelnen Maßnahmen habe jetzt das Regierungspräsidium Tübingen an die Landkreise versandt. Die Landratsämter verteilen die Mittel an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Das Geld fließt einerseits in den Erhalt von Feuerwehrhäusern und in die Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung. Dafür bekommen die Gemeinden im Kreis und der Kreis selbst in diesem Jahr rund 822 000 Euro.

Andererseits profitieren der Landkreis und seine Gemeinden auch von Pauschalförderungen, so die Mitteilung weiter. 90 Euro gebe es vom Land für jede Feuerwehrfrau und jeden Feuerwehrmann, mit 40 Euro werden Angehörige der Jugendfeuerwehren unterstützt. 322 000 Euro fließen dafür allein in den Kreis Ravensburg.

Auch wenn die Feuerwehren aus dem Kreis zu Einsätzen im Nachbarland Bayern gerufen werden, gibt es Unterstützung vom Land, in diesem Jahr knapp 2500 Euro.

„Wir sind dankbar für die aufopferungsvolle und oft lebensrettende Arbeit unserer Feuerwehrfrauen und –Männer“, lassen sich die vier Abgeordneten zitieren. „Unsere ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen leisten einen unersetzbaren Dienst für unsere Gemeinschaft. Sie mit den nötigen Mitteln auszustatten, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Ganz besonders dankbar sind wir auch für die Jugendfeuerwehren. Sie sorgen für den in der Zukunft dringend benötigten Nachwuchs unserer Feuerwehren.“