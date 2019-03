Land fördert Ravensburger Breitbandprojekt mit 42 000 Euro

Der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg erhält eine Förderung in Höhe von 41 900 Euro vom Land Baden-Württemberg. Das teilt das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration in einem Schreiben mit.

„Schritt für Schritt nähern wir uns dem Ziel, Baden-Württemberg bis 2025 flächendeckend mit schnellem Internet zu versorgen. Wo die privaten Telekommunikationsunternehmen nicht tätig werden, fördert das Land den Ausbau von Glasfasernetzen durch die Kommunen – mit rund einer halben Milliarde Euro bis 2021. Wir investieren damit massiv in die Breitbandinfrastruktur“, sagte Digitalisierungsminister Thomas Strobl laut dem Presseschreiben bei der Übergabe von Breitband-Förderbescheiden im Digitalisierungsministerium. Bewilligt wurden 47 Förderanträge mit einem Volumen von 10,8 Millionen Euro. Seit 2016 hat das Land fast 1650 Breitbandprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund 380 Millionen Euro unterstützt. Bei der jetzigen Übergabe von Förderbescheiden profitierten 27 Zuwendungsempfänger in 14 Landkreisen. Mit rund 2,1 Millionen Euro ging die höchste Fördersumme an die Stadt Laupheim für den Ausbau von Glasfasernetzen.