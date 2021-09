Läuferin Brigitte Hoffmann ist am Berg eine Macht

Einer der ältesten Bergläufe Deutschlands, der Schwarze-Grat-Berglauf in Isny, wurde zum letzten Mal mit knapp 300 Spitzen- und Freizeitsportlern sowie zahlreichen Kindern und Jugendlichen ausgetragen. Seit 1977 wurden auf der 6,3 Kilometer langen und abwechslungsreichen Strecke mit einer Höhendifferenz von 420 Metern mehrfach deutsche und baden-württembergische Meisterschaften ausgetragen. Bei der letzten Auflage kam Monica Carl von der LG Welfen zu einem Start-Ziel-Sieg.

Die Streckenrekorde der Olympiasiegerin von Seoul über 10 000 Meter, Olga Bondarenko (28:35 Minuten), und dem späteren Bundestrainer Berglauf Wolfgang Münzel (23:51) blieben viele Jahre lang unangetastet. Die meisten Siege in der Historie des Isnyer Berglaufs mit einer Bestzeit nahe Bondarenkos feierte die vielfache Welt-und Europameisterin Marie-Luise Heilig-Duventäster von der LG Welfen, die beim finalen Akt allerdings verletzungsbedingt nicht starten konnte.

Statt ihr brillierte eine andere Läuferin der LG Welfen. In 32:09 Minuten gelang der Berglaufspezialistin und deutschen Treppenlaufmeisterin Monica Carl ein Start-Ziel Sieg. Auch beim Pfänder-Berglauf und den Berglauf-Weltmeisterschaften der Masters im Stubaital unterstrich die Langenargenerin mit einem Sieg und einem dritten Platz ihre bestechende Form. Enger wurde es um Platz zwei und drei. Paulina Wolf (TSV Reute Runners) distanzierte auf dem letzten und schwierigen Treppenanstieg zum Ziel in 32:51 Minuten die ehemalige Weltklasse-Wintertriathletin Sigrid Mutscheller (WSV Isny) um neun Sekunden.

Eine Punktlandung schafften Uschi Bergler und Iris Fischer von der LG Welfen. Zeitgleich (42:08 Minuten) liefen beide Athletinnen auf das Podium in ihren Altersklassen. Fischer wurde Zweite in der W45, Bergler Dritte in der W60. Nicht zu schlagen waren Bärbel Paul (W65, 45:36), Irmgard Olma (W70, 51:56) und Alexander Platzek (M75, 49:31).

Auch bei den Berglauf-Europameisterschaften in Italien waren die LG-Welfen-Sportlerinnen erfolgreich. Hier waren 9,5 Kilometer und 450 Höhenmeter bergauf sowie 450 Höhenmeter bergab auf technisch schwierigem Terrain mit sehr steilen Passagen, Steinen, Wurzeln und teils losem Untergrund zu bewältigen. Brigitte Hoffmann war die Schnellste der LG Welfen, sie belegte in 1:07,04 Stunden Platz fünf in der W60 vor Uschi Bergler (1:11,46). Zusammen mit Dorit Stehr (Achte W60, 1:12,21) wurden sie Vize-Europameister mit der Mannschaft. Irmgard Olma kam in 1:29,57 Stunden in der W70 auf Rang drei, eine Sekunde hinter der Lettin Valentina Petrova.

Noch eine Schippe drauf legte Hoffmann einen Tag später bei den Europameisterschaften der Masters im Trailrunning über 43,5 Kilometer und 1800 Höhenmeter. Die LG-Welfen-Läuferin meisterte nach den Anstrengungen am Tag zuvor den Kurs bravourös und wurde Zweite in der W60 (5:44,18 Stunden). Mit Elke Keller (5:03,55) und Christine Dörscher (5:43,48) wurde Hoffmann Mannschafts-Europameisterin.