Lady Rams stehen kurz vor dem Titel

Zwei Spieltage vor dem Saisonende in der Kreisliga Bodensee-Donau haben die Handballerinnen des TSB Ravensburg vier Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten HSG Lindenberg-Isny. Angesichts eines klar besseren Torverhältnisses haben die Lady Rams beste Karten im Kampf um die Meisterschaft. Beim TSV Bad Saulgau hatte der TSB zwar etwas Mühe, feierte schließlich aber doch seinen elften Sieg im zwölften Saisonspiel.

Frauen-Kreisliga: TSV Bad Saulgau – TSB Ravensburg 18:25 (7:7) – Die Ravensburger Abwehr war zwar von Beginn an hellwach und verteidigte aggressiv, sodass Bad Saulgau erst in der neunten Minute zum ersten Tor kam. Die Lady Rams hatten aber im Angriff ebenfalls große Schwierigkeiten und kamen über weite Strecken nicht ins Spiel. Der TSB setzte sich dann auf 5:2 ab, doch vier verwandelte Siebenmeter des TSV sowie zu große Hektik der Lady Rams sorgten dafür, dass es zur Pause 7:7 stand.

In der Kabine fand Ravensburgs Trainer Heino Stieger offensichtlich die richtigen Worte, um seine Mannschaft in die Spur zu bringen. Mit einem nun selbstbewussteren Auftreten erzielte der TSB nun sehenswerte Rückraumtore. Die Bad Saulgauer Abwehr wurde dadurch zur offensiveren Verteidigung gezwungen, den Platz nutzten dann die Kreisläuferinnen und Außenspielerinnen des TSB aus. In der 39. Minute führte Ravensburg mit 13:9, diesen Vorsprung gaben die Lady Rams nicht mehr aus der Hand. Besonders Annika Duttle und Tamara Stieger zeigten einmal mehr ihre Klasse und bauten die Führung des TSB aus. Mit 25:18 holte sich Ravensburg verdient den Sieg.

TSB: Szabo, Wurst; Rieger (2), Maier, Duttle (8), Ott, Rodewald, Stieger (7), Hömberger (1), Schirmer (1), Snellgrove (4), Buchmann (1), Fimpel (1).

Frauen-Bezirksklasse: TV Weingarten II – TSG Ehingen 18:24 (6:16) – Weingartens zweite Damenmannschaft hat die erste Halbzeit gegen Ehingen komplett verschlafen und so das Spiel schon früh verloren. Die Gäste gingen schnell mit 2:0 in Führung. Erst in der siebten Minute erzielte Victoria Meltzer das erste TVW-Tor (1:2). Was dann geschah, war eine Wiederholung des Hinspiels in Ehingen. Die TSG zog auf 9:1 davon, Hannah Prang warf in diesem Lauf vier Treffer und war letztlich mit zehn Toren erfolgreichste Ehingerin. Weingartens Abwehr stand nicht kompakt, der letzte Biss fehlte. Nach der ersten Auszeit von TVW-Trainer Tim Baur ging ein kleiner Ruck durch die Mannschaft. Weingarten kämpfte sich mit drei Toren in Folge etwas heran. Die A-Jugendliche Rebeka Petrova erzielte zwei Tore in einer Minute. Zur Halbzeitpause stand es dennoch bereits 6:16.

In der 33. Minute lag Weingarten sogar mit zwölf Toren zurück (6:18). Eine klare Ansage der TVW-Spielerinnen während einer Auszeit zeigte dann wieder Wirkung – nun fielen sogar sechs Tore in Folge für Weingarten. Den großen Rückstand konnte der TVW jedoch nicht mehr wettmachen. Aufseiten des TVW überzeugte offensiv Rebecca Hilebrand mit sieben Toren. Zeitgleich gewann der TV Gerhausen II bei der MTG Wangen II mit 22:19. Entweder Gerhausen oder Weingarten wird absteigen, momentan hat der TVW noch einen Punkt Vorsprung.

TVW: Fessler; Hilebrand (7), Romer (3), Genschow (2), Kiner (2), Petrova (2), Koch (1), Meltzer (1), Hellier, Sonntag, Hagmüller.