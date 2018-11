Lady Rams erobern Spitze zurück, TSB-Männer desolat

Unterschiedliche Gemütslagen bei den Handballmannschaften des TSB Ravensburg: Während die Landesligamänner erneut verloren haben, durften die Lady Rams einen deutlichen Sieg in der Kreisliga bejubeln.

Männer, Landesliga Staffel 3: TSG Söflingen 2 – TSB Ravensburg 30:23 (12:8). – Vor dem Spiel in Söflingen hatte sich die Rams einiges vorgenommen. In Söflingen sollten zwei wichtige Punkte eingefahren und dadurch die Wende im Abstiegskampf eingeleitet werden. Nach einer teilweise desolaten Leistung mussten die Rams jedoch wieder einmal mit leeren Händen die Heimreise antreten.

Die Anfangsphase der Partie gegen Söflingen war bei beiden Mannschaften von vielen technischen Fehlern geprägt. Beide Teams zeigten von der ersten Minute an eine schwache Leistung. Während Söflingen in der Offensive jedoch trotzdem zu einigen einfachen Toren kam, funktioniere beim TSB nahezu nichts. Die Angriffe wurden häufig völlig überhastet abgeschlossen, zahlreiche Tempogegenstöße landeten neben dem Tor. Nur wenige Einzelaktionen führten bei Ravensburg zu Treffern.

Die Gäste schafften es bis zur Mitte der ersten Hälfte, ein Unentschieden zu halten. Dies lag vor allem auch daran, dass der Gastgeber bis dahin ebenfalls ein schwache Leistung zeigte. Ab der 20. Spielminute wurden die vielen Fehler der Rams jedoch immer häufiger bestraft. Söflingen fand nun besser ins Spiel und erzielte einige sehenswerte Treffer aus dem Rückraum. Beim TSB hingehen zogen sich die technischen Fehler weiter wie ein roter Faden durch das Spiel. Einzig die beiden Torhüter Eric Sangry und Joachim Neff konnten mit einigen Paraden überzeugen. Nach der Halbzeit kamen die Hausherren besser in die Partie und konnten sich schnell einen Sechs-Tore-Vorsprung herausspielen. Trotz schwacher Leistung gaben sich die Spieler des TSB jedoch nicht auf und versuchten, das Ruder nochmals herumzureißen. Aufgrund der weiter anhaltenden Unkonzentriertheiten und technischen Fehlern gelang dies jedoch nicht. Söflingen nutzte in der zweiten Hälfte viele Torchancen eiskalt aus und ging letztendlich als verdienter Sieger vom Platz. Am kommenden Samstag treffen die Ravensburg Rams in der heimischen Kuppelnauhalle auf die Mannschaft von BW Feldkirch. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Für den TSB spielten: Neff, Sangry (Beide Tor), Naumann (2), Ober (1), Farkas (2/1), Schwarz (4), Paul (4), Frank (2) Mathes (5), Gohmann (1), Hensel (2), Fischer.

Frauen, Bezirksklasse Bodensee/Donau: TSV Ehingen/D. – TV Weingarten II 25:22 (11:9). – Am Samstagabend war die zweite Garde des TV Weingarten bei der TSG Ehingen zu Gast. In einer spannenden Partie mussten sich die Gäste schlussendlich mit 25:22 geschlagen geben. In einem durch gute Abwehrarbeit geprägten ersten Durchgang, konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen. Weingarten scheiterte zu oft an der eigenen Chancenverwertung. Zu viele technische Fehler und die Inkonsequenz im Abschluss waren die Gründe, weshalb Weingarten eine zwischenzeitliche Führung nicht ausbaute. In Durchgang zwei konnten die Gastgeberinnen aus Ehingen ihren Vorsprung nach und nach ausbauen. Weingarten gab zwar nicht auf und kämpfte sich Tor um Tor heran. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften nach einer fairen Partie mit 25:22 aus Ehinger Sicht. Für den TVW spielten: F. Bär, A. Fessler (Tor); M. Obermeier (6), R. Hilebrand (5/2), J. Jassniger (3), A. Celahmetovic (3), L. Mayer (1), S. Romer (1), N. Pirastani (1), T. Paul (1), R. Petrova (1), J. Sonntag, J. Kiner.

Frauen, Kreisliga: TSB Ravensburg – TSV Bad Saulgau (30:20 (14:8). – Die Handballerinnen des TSB Ravensburg haben in eigener Halle gegen den bis dahin ungeschlagenen TSV Bad Saulgau die Tabellenführung zurückerobert. Ravensburg ging zwar zunächst durch Tamara Stieger in Führung, lag jedoch in der 16. Minute gegen das motivierte Saulgauer Team noch mit 5:7 zurück. Im Anschluss kamen die TSB-Damen jedoch zunehmend besser ins Spiel. Die Abwehr stand wie schon in den vergangenen Spielen sicher und es gelang den Ravensburgerinnen bis zur Halbzeit, sich durch konsequent ausgespielte Tempogegenstöße mit einem 8:0-Lauf von den Gegnerinnen abzusetzen.

Auch in der zweiten Spielhälfte machte Ravensburg weiter Tempo. So sorgten unter anderem mehrere Tore der auf der rechten Außenposition stark aufspielenden Michaela Buchmann sowie einige Paraden der Torhüterinnen Sabrina Szabo und Laura Wurst dafür, dass Ravensburg sich in der 43. Spielminute erstmals mit zehn Toren absetzen konnte. Bad Saulgau wusste dem nichts mehr entgegenzusetzen, und so gewannen die Lady Rams nach einer starken Mannschaftsleistung verdient mit 30:20.

Für den TSB spielten: Szabo, Wurst (Tor); Rieger (4), Ott (2), Duttle (3/2), Snellgrove (2), Rodewald (1), Stieger (5), Hömberger (1), Maier (1), Pfaumann (4), Buchmann (6), Fimpel (1).