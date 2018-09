Ladies’ Circle spendet 3000 Euro an Brennessel

Die Mitglieder des Ladies’ Circle Ravensburg und LC 37 haben den Verein Brennessel e.V. mit einer Spende von 3000 Euro unterstützt. Mit großem Dank nahm Johanna Rundel, 1. Vorsitzende des Vorstands Brennessel (Zweite von rechts), den symbolischen Scheck von Kremena Ehrmann, der ersten Vorsitzenden von LC 37 Ravensburg (rechts), entgegen. Ebenfalls bei der Übergabe dabei waren (von links) Heike Falk-Kohler, Vorstandsmitglied Brennessel, Cora Bures, Fachfrau von Brennessel, und Sandra Burkhard vom LC 37.

Im Mai waren drei Vertreterinnen von Brennessel zu einer Sitzung von LC 37 eingeladen und knüpften dabei an die frühere gute Beziehung der beiden Vereine an. In einem kleinen Vortrag stellte die Fachfrau Cora Bures die Arbeit von Brennessel vor, und in der anschließenden Fragerunde konnten die Eindrücke vertieft und ausgetauscht werden. Die Spende an Brennessel soll laut Pressemitteilung keine einmalige Unterstützung bleiben, die Damen von LC 37 möchten die Arbeit des Vereins längerfristig unterstützen und zeigen großes Interesse am Ausbau der Fachberatungsstelle.